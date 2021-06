Neuer Vertrag für Broadhead

Offensivspieler Nathan Broadhead erhält einen neuen Vertrag bis 2023 beim FC Everton. Der 23-Jährige feierte in der abgelaufenen Saison sein Premier League-Debüt und macht sich Hoffnungen, bald häufiger für die Profis aufzulaufen.

✍️ | Nathan Broadhead has signed a new two-year contract that will keep him at #EFC until the end of June 2023.



Congrats, Nathan! 🔵