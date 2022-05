Hansa-Interesse an Pröger

Kai Pröger könnte innerhalb der zweiten Liga wechseln. Wie die ‚Schweriner Volkszeitung‘ berichtet, beschäftigt sich Hansa Rostock mit dem Angreifer vom SC Paderborn. Bei den Ostwestfalen läuft der Vertrag des gebürtigen Wilhelmshaveners nach der laufenden Spielzeit aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pröger war im Januar 2019 von Rot-Weiss Essen an die Pader gewechselt. In der laufenden Spielzeit kommt der 29-Jährige auf 31 Pflichtspieleinsätze, in der zweiten Saisonhälfte konnte er sich auch als Stammspieler festspielen. Fünf Tore und vier Vorlagen stehen zu Buche.