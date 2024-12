Angebote für Bayern-Keeper

Gibt der FC Bayern seinen Nachwuchskeeper Tom Ritzy Hülsmann an die Konkurrenz ab? Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 20-Jährige Angebote von Bundesligisten aus Deutschland und Österreich erhalten. In der aktuellen Saison ist der 2,05 Meter große Torhüter an den SKN St. Pölten verliehen.

Beim österreichischen Zweitligisten spielt Hülsmann eine bärenstarke Saison, blieb in acht von 14 Ligaspielen ohne Gegentor. Sein Kontrakt in München läuft noch bis 2026, die weitere Zukunft von Hülsmann ist laut dem Bezahlsender völlig offen.