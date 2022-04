Fast fix: Salzburg holt Adeyemi-Ersatz

RB Salzburg ist drauf und dran, den nahenden Abschied von Karim Adeyemi (20) zu kompensieren. Nach Informationen des Transfermarktexperten Fabrizio Romano steht der österreichische Meister kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Fernando. Der 23-jährige Brasilianer soll zum 1. Juli von Shakhtar Donetsk in die Mozartstadt wechseln.

Da Fernandos Vertrag in der Kriegsregion noch bis 2024 datiert ist, muss Salzburg eine Ablöse in noch unbekannter Höhe aufbringen. Seit Sommer 2018 läuft der ehemalige brasilianische Junioren-Nationalspieler für Shakhtar auf. In der aktuell unterbrochenen ukrainischen Meisterschaft erzielte er in sieben Partien starke fünf Tore. Mit 1,76 Metern Körpergröße weist Fernando eine ähnliche Statur auf wie Adeyemi, der vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund steht.