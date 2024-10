„Hungriger, weiser, stärker“: Pogba will auf Geld verzichten

Auf dem Weg zu seiner Rückkehr in den Profifußball ist Paul Pogba bereit, auf Teile seines bislang sehr üppigen Gehalts zu verzichten. „Ich bin bereit, etwas Geld aufzugeben, nur um wieder für Juventus zu spielen. Ich möchte zurückkommen“, erklärt der wegen eines Dopingsvergehens noch bis in den März gesperrte Mittelfeldspieler im Interview mit der ‚Gazzetta dello Sport‘. Juventus Turin wird der 31-Jährige voraussichtlich den Rücken kehren, ein Wechsel innerhalb der Serie A ist jedoch so gut wie ausgeschlossen: „Heute ist es unmöglich, ich kann mir nicht vorstellen, ein anderes Trikot zu tragen. Mein Fokus liegt jetzt darauf zurückzukommen.“

Wohin es Pogba ziehen wird, ist noch offen. Die MLS wird immer mal wieder als neue sportliche Heimat gehandelt, auch Gerüchte um Olympique Marseille machten zuletzt die Runde. „Es wird ein neuer Pogba sein: hungriger, weiser und stärker. Ich habe dieses Jahr alleine mit den Trainern trainiert und bin bereit, 2025 zur Normalität zurückzukehren. Ich habe nur einen Wunsch: Fußball zu spielen“, kündigt der Weltmeister von 2018 an.