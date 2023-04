Neuer Rechtsverteidiger: Bayer holt Arthur an Bord

Bayer Leverkusen hat mal wieder einen Spieler aus Brasilien verpflichtet. Der Bundesligist verkündet den Transfer von Rechtsverteidiger Arthur offiziell. Den Angaben der Werkself zufolge unterschreibt der 20-Jährige einen Vertrag bis 2028.

Dem Vernehmen nach fließen sieben Millionen Euro Ablöse an Arhurs Ausbildungsklub América-MG. Zudem sichern sich die Brasilianer eine Weiterverkaufsklausel. Bei América überzeugte Arthur auf Profilevel in Rekordgeschwindigkeit. In der Saison 2022 wurde der Rechtsfuß noch behutsam an die erste Mannschaft geführt. Im März diesen Jahres folgte das Debüt für die brasilianische A-Nationalmannschaft.

Leverkusen: Arthur besteht Medizincheck

„Arthur ist wendig, agiert defensiv mit Übersicht und setzt offensiv starke Akzente“, lobt Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, „seine Verpflichtung ist ein Transfer mit Weitblick, Arthur trauen wir mittelfristig eine prägende Rolle zu.“

Weg frei für Frimpong-Verkauf?

Die Verpflichtung von Arthur kann auch als Vorgriff auf einen möglichen Abgang von Jeremie Frimpong (22) gedeutet werden. Der Niederländer ist ein Verkaufskandidat und steht bei zahlungskräftigen Klubs wie Manchester United auf dem Zettel.