Bayer öffnet Weiser die Tür

Bayer Leverkusen öffnet einem Abgang von Mitchell Weiser die Tür. Gegenüber ‚Sky‘ zeigt sich Sportdirektor Simon Rolfes gesprächsbereit: „Das kann ich verstehen, dass die sportliche Situation für ihn nicht zufriedenstellend ist. Wenn er das Interesse hat vielleicht zu gehen, dann werden wir uns auf jeden Fall zusammensetzen und eine Lösung suchen. Bislang gibt es nichts, was ganz konkret ist, aber an den letzten zwei Tagen kann viel passieren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiser hatte vor wenigen Tagen seinem Unmut über sein Reservistendasein Luft gemacht: „Wenn nicht mehr meine Leistung darüber entscheidet, ob ich spiele, ist es Zeit zu gehen.“ In den ersten vier Pflichtspielen unter Trainer Gerardo Seoane kam der 27-jährige Außenverteidiger nur auf zwei Einsatzminuten in der ersten DFB-Pokalrunde. An die Werkself ist Weiser noch bis 2023 gebunden.