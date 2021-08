Weiser will weg: „Wenn nicht mehr die Leistung entscheidet…“

Mitchell Weiser hat ordentlich Dampf abgelassen. Dem ‚kicker‘ sagt der Rechtsverteidiger von Bayer Leverkusen: „Ich möchte in einem Verein wieder so etwas wie Freude empfinden, und das kann ich nur, wenn ich auch die Möglichkeit habe zu spielen. Wenn nicht mehr meine Leistung darüber entscheidet, ob ich spiele, ist es Zeit zu gehen.“

In Leverkusen ist der 27-Jährige nicht mehr gefragt, kam in den ersten drei Pflichtspielen unter Trainer Gerardo Seoane nur drei Minuten zum Einsatz. Die Werkself dürfte Weiser keine Steine in den Weg legen. Und auch der Ex-Bayer und -Berliner findet: „Für beide Seiten ist es sicher das Beste, das Kapitel zu beenden.“

Weiser war 2018 für zwölf Millionen Euro von Hertha BSC an den Rhein gekommen. Regelmäßig zum Einsatz kam er dann nur in der ersten Saison, anschließend wurde der gebürtige Troisdorfer immer seltener gebraucht. Im Mai gab es einmal Gerüchte um eine Rückkehr zur Hertha. Ansonsten ist offen, Weiser Zukunft liegen könnte. Das Transferfenster schließt am Dienstag.