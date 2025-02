Inter-Neuzugang: Sucic-Tests heute

Der Wechsel von Petar Sucic zu Inter Mailand steht unmittelbar vor dem Abschluss. Laut Fabrizio Romano absolviert der 21-jährige Mittelfeldspieler am heutigen Montag den Medizincheck. Besteht er diesen, fließen 14 Millionen Euro Sockelablöse an Dinamo Zagreb. Weitere 2,5 Millionen sind Romano zufolge an Bonuszahlungen vereinbart.

In Zagreb wird Sucic nun die Saison zu Ende spielen und bereits im Juni zu Inter wechseln, um an der Klub-WM teilnehmen zu können. Der Rechtsfuß ist fünffacher kroatischer Nationalspieler und fühlt sich auf der Sechser-Position am wohlsten.