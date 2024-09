Haaland im Beast Mode | Flick auf Rekordjagd

Arsenal-Spieler mit Galgenhumor bei Haaland

Erling Haaland sammelt weiter Rekord um Rekord. Nach seinem Doppelpack beim 2:1 gegen den FC Brentford steht der Norweger in der Premier League bei neun Treffern in vier Spielen und übertraf damit den bisherigen Rekordhalter Wayne Rooney, der es in der Saison 2011/12 auf acht Treffer brachte. Am kommenden Wochenende steht nun das Spitzenspiel gegen den Vizemeister der vergangenen Saison an. Am Sonntag (17:30) kommt der FC Arsenal ins Etihad. In der Kabine der Gunners beobachtet man die gute Frühform des City-Torjägers mit Argwohn: „Dass Erling wieder ein Tor schießt, bringt uns langsam zum Lachen. Es ist beeindruckend. Aber wir konzentrieren uns auf uns selbst, auf unseren Plan“, verriet Arsenal-Sechser Jorginho der ‚Sun‘.

Der ehemalige Arsenal-Star William Gallas warnt jedoch: „Haaland ist ein Typ, der im Beast Mode ist. Er sieht aus, als würde er in dieser Saison jeden Torrekord in der Premier League brechen. Es ist unmöglich vorherzusagen, wie viele es sein werden, aber man kann mit Zuversicht sagen, dass es eine Menge sein werden.“ Und auch der ‚Telegraph‘ macht sich Sorgen um die Londoner: „Haaland ist kein gewöhnlicher Fußballer, das macht er auch in dieser Saison wieder allen klar.“

Hansi Flick eilt mit dem FC Barcelona weiter von Sieg zu Sieg. Nach dem sehr überzeugenden 4:1 gegen Champions League-Teilnehmer FC Girona steht das Team des deutschen Trainers mit fünf Siegen aus fünf Spielen unangefochten auf Platz eins der La Liga. Und die spanische Presse wirft einen Blick in die Zukunft und traut dem ehemaligen DFB-Coach den besten Start der Vereinsgeschichte zu. „Der deutsche Trainer ist gut in seine Zeit in der katalanischen Hauptstadt gestartet und hat das Vertrauen der Kabine, der Vereinsführung und der Fans gewonnen. Tatsächlich ist dies der beste Ligastart von Barça in den letzten sechs Spielzeiten. Damit gehört Flick bereits zu den Trainern, die in den letzten Jahren den besten Start in der Liga hingelegt haben“, rechnet die ‚Sport‘ vor.

Aktuell befindet sich Flick mit seiner weißen Weste auf Platz fünf der Rangliste aller Barça-Trainer. Vor ihm liegen lediglich noch Tito Villanova und Pep Guardiola mit sechs Start-Siegen sowie Ernesto Valverde mit sieben. Tata Martino führt das Ranking mit acht Erfolgen an. Die ‚Mundo Deportivo‘ lobt Flick, der „einen beeindruckenden Start hingelegt hat“. Die ‚Marca‘ zieht einen Quervergleich zur Barça-Niederlage gegen Girona (2:4) aus der vergangenen Saison: „Die Verpflichtung von Flick war ein riskantes Unterfangen, denn der neue Trainer hatte trotz seiner unbestrittenen Erfolge bei den Bayern keine große Erfahrung als Trainer, und der spanische Fußball war ihm fremd. Doch Barcelona kam am Sonntag nach Montilivi und fegte Girona vom Platz. Von der ersten Minute an dominierten sie das Spiel und machten klar, dass sie um den Titel in der Liga und in Europa kämpfen werden.“