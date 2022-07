CL-Qualifikation: Die Paarungen

Die Paarungen der zweiten und dritten Qualifikationsrunde der UEFA Champions League stehen fest. Bei der heutigen Auslosung in Nyon ergaben sich folgende Begegnungen beim Liga-Weg, die in der dritten Qualifikationsrunde Anfang August ausgetragen werden:

AS Monaco - PSV Eindhoven,

Dynamo Kiew/Fenerbahce - Sturm Graz

Union Saint-Gilloise - Glasgow Rangers

Benfica - Midtjylland/AEK Lanarka

Beim Meister-Weg finden die Hinspiele der zweiten Qualifikationsrunde am 19. und 20. Juli statt, das Rückspiel jeweils eine Woche später. Die Sieger der dritten Qualifikationsrunde erreichen die Play-off-Runde. Unterlegene Mannschaften des Meister-Wegs kommen in die Playoff-Runde der UEFA Europa League. Unterlegene Mannschaften des Liga-Wegs starten in der Gruppenphase der Europa League.