Neue Option für Boateng

Jérôme Boateng könnte seine Karriere in Griechenland fortsetzen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben Klubs aus der dortigen Super League Interesse am vereinslosen Innenverteidiger.

Derzeit trainiert Boateng bei seinem Ex-Klub FC Bayern mit. Die Münchner kommunizierten allerdings bereits, dass der 35-Jährige keinen Vertrag erhalten wird. Dem Vernehmen nach ist das laufende Verfahren wegen Körperverletzung gegen Boateng dafür ausschlaggebend.

Bis zum Ende der vergangenen Saison war Boateng für Olympique Lyon am Ball. Die Franzosen verließ er mit Vertragsablauf am 30. Juni und ist seither arbeitslos. Ob ein Engagement in Griechenland für den ehrgeizigen Weltmeister infrage kommt, bleibt erstmal offen.