Bayer: 60 Millionen für Hincapié

Piero Hincapiés Ausstiegsklausel bei Bayer Leverkusen ist offenbar höher angesiedelt als gedacht. Nach Informationen von ‚Sky‘ beträgt besagte Vertragsoption 60 Millionen Euro. Spanische Medien nannten kürzlich noch 50 Millionen Euro.

Vor allem in La Liga hatte Hincapié in der Vergangenheit immer wieder Verehrer, aber auch in der Premier League ist der ecuadorianische Innenverteidiger (44 Länderspiele) beliebt. Bayer hatte Hincapié im Sommer 2021 für rund sechs Millionen Euro vom argentinischen Klub CA Talleres verpflichtet. In der laufenden Saison kommt der 23-jährige Linksfuß auf 42 Pflichtspieleinsätze.