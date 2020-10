Atléticos Forderungen für den Lemar-Deal

70 Millionen Euro packte Atlético Madrid vor zwei Jahren für Thomas Lemar auf den Tresen. Nach der kümmerlichen Ausbeute von drei Toren und sechs Assists in 73 Partien für die Colchoneros ist der Marktwert des 24-Jährigen deutlich gefallen. Der FC Bayern und auch RB Leipzig schielen auf ein Schnäppchen kurz vor Ablauf der Transferfrist.

Wie ‚Goal.com‘ berichtet, würden die Bayern den französischen Flügelstürmer gerne für eine Saison leihen – das aber ohne Kaufoption geschweige denn -verpflichtung. Für Leipzig stellt sich der Deal allgemein als schwierig dar, weil Lemar in Madrid sieben Millionen Euro netto kassiert. Ein Gehalt, das die Sachsen nicht übernehmen können.

Atlético will reinvestieren

Der FC Bayern wäre dazu in der Lage. Im Weg steht einem Deal aber noch die Frage nach einer verpflichtenden Kaufoption. Atlético will eine solche unbedingt in den Vertrag einbauen. ‚Goal.com‘ zufolge sehen die Spanier 25 Millionen Euro als einen fairen Preis.

Der Hintergrund: Die Regeln erlauben es, dass 25 Prozent der vereinbarten Kaufsumme (6,25 Millionen Euro) in neues Personal investiert werden können. Gut sechs Millionen plus sieben Millionen an eingespartem Gehalt würden sofort ein Budget von rund 13 Millionen für Neuverpflichtungen ergeben.