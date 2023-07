Gerrard-Klub heiß auf Antonio

Auch Michail Antonio weckt Begehrlichkeiten in Saudi-Arabien. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, beschäftigt sich Al Ettifaq mit einer Verpflichtung des Stürmers von West Ham United. Die Gespräche seien allerdings noch in der Anfangsphase. An die Londoner ist der Sturmtank nur noch ein Jahr gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Al Ettifaq würde der 33-Jährige auf einen englischen Landsmann treffen. Steven Gerrard trainiert den Wüsten-Klub seit Anfang Juli und hält nun offenbar verstärkt in der Premier League nach möglichen Neuzugängen Ausschau. Mit Jordan Henderson (33/FC Liverpool) konnte der 43-Jährige nämlich bereits einen Akteur aus dem englischen Oberhaus vor einem Wechsel auf die Arabische Halbinsel überzeugen.

Lese-Tipp

Liverpool: Henderson & Fabinho in Kürze weg