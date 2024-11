Kimmich spricht über Bayern-Verlängerung

Joshua Kimmich hat sich vor den anstehenden Nations League-Partien mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina (Freitag, 20:45 Uhr) und Ungarn (19. November, 20:45 Uhr) zu seiner Zukunft beim FC Bayern geäußert. In Hinblick auf seinen an der Säbener Straße im Sommer auslaufenden Vertrag sagte der 29-Jährige auf der heutigen Pressekonferenz: „Ich bin mit dem Verein im Austausch. Wir wissen alle, wie meine Situation vor acht bis zehn Wochen noch war. Da hatte man das Gefühl: Wann ist der Kimmich endlich weg? Jetzt sieht es wieder anders aus. Es ist eine sehr wichtige Entscheidung in meiner Karriere. Das sollte wohl überlegt sein. Natürlich spielt die Vergangenheit da eine Rolle – die Zukunft aber auch.“

Unter Vincent Kompany zeigt die Formkurve des 95-fachen Nationalspielers stark nach oben. Kimmich ist aus der Münchner Mittelfeldzentrale nicht mehr wegzudenken und verpasste in den 16 Partien der laufenden Saison nicht eine Spielminute. Eine Verlängerung beim deutschen Rekordmeister steht auf der Agenda, doch auch ein Wechsel ins Ausland, in dem vor allem der FC Barcelona gehandelt wird, ist noch nicht gänzlich vom Tisch.