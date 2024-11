Verlängerung? Sané fühlt sich in München „richtig wohl“

So langsam kommt Leroy Sané wieder in Fahrt. Bei seinem Joker-Einsatz gegen Benfica Lissabon (1:0) erhielt der Angreifer von Trainer Vincent Kompany ein Sonderlob, kurz darauf durfte er gegen St. Pauli zum ersten Mal in der Liga starten (1:0) und anschließend nominierte ihn Julian Nagelsmann auch noch als Nachzügler für die Nationalmannschaft – und nicht nur das: Gegen Ungarn durfte der Bayern-Spieler in der zweiten Halbzeit sogar erstmals die Kapitänsbinde im DFB-Dress tragen.

Es sind also gute Tage für Sané, der sportlich in den Wochen zuvor nicht allzu viele davon erlebt hatte. In der Vorbereitung warf den ehemaligen Spieler von Manchester City, wo er mit seinem heutigen Trainer Kompany zusammengespielt hatte, eine Leistenoperation zurück. Es dauerte, bis Sané in einen wettbewerbsfähigen Zustand kam – und plötzlich hatte er mit Michael Olise einen Sommer-Neuzugang in Top-Form vor der Nase, an dem er nicht vorbeikam.

Sané will ein wichtiges Puzzlestück sein

Nur logisch, dass sich schnell zahlreiche Gerüchte über einen möglichen Wechsel verbreiteten, zumal der Vertrag des Nationalspielers im Sommer ausläuft und er ablösefrei zu haben wäre. Interessenten aus England und Spanien stehen Schlange.

Doch Sané selbst scheint derzeit nicht an einem Abgang interessiert zu sein, wie er im Interview mit der ‚Sport Bild‘ erklärt: „Ich fühle mich im Verein wie in der Kabine wohl. Für mich zählt, dass ich ein wichtiger Teil in den Planungen des FC Bayern bin und ich möchte diese Rolle bestätigen.“ Zudem seien die Gespräche mit den Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister „sehr gut und vertrauensvoll. Daher sind meine Gedanken aktuell tatsächlich nur beim FC Bayern“, so Sané.

Baldige Verkündung nicht in Sicht

Und auch der FCB hat ein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit seinem talentierten Flügelspieler, allerdings müsste dieser dafür wohl auf einige Millionen an Gehalt verzichten.

Bis eine mögliche Vertragsverlängerung verkündet wird, könnte es noch einige Wochen dauern, da Sané betont: „Ich brauche keine schnelle Entscheidung. Ich will bis Winter in Schwung kommen und mit dem FC Bayern so viele Siege wie möglich holen.“ Der Anfang soll dabei schon am Freitag (20:30 Uhr) gemacht werden, dann treffen die Münchner in der Allianz Arena auf den FC Augsburg.