BVB: Der Zeitplan mit Mislintat, Kehl & Sammer

Bei Borussia Dortmund stehen entscheidende Tage ins Haus. Noch im April soll auf allen Ebenen Klarheit herrschen, wie der Champions League-Halbfinalist in der kommenden Saison aufgestellt sein wird, so der ‚kicker‘. Dies bezieht sich insbesondere auf die Personalie Sven Mislintat. Ob der frühere Kaderplaner auf seinen alten Posten zurückkehrt und Sebastian Kehl zum Geschäftsführer Sport befördert wird, soll sich bis zum Ende des Monats entscheiden.

Außerdem steht auch der Name von Matthias Sammer weiter zur Debatte. Derzeit agiert Sammer in beratender Funktion bei den Schwarz-Gelben. Im Rahmen der ‚DAZN‘-Übertragung des Champions League-Spiels gegen Atlético Madrid (4:2) am Dienstagabend sagte Sammer: „Ich habe ja gesagt, dass ich nie mehr operativ und 24 Stunden an sieben Tagen tätig sein werde. Aber, wenn man die Hilfe braucht, habe ich eine gewisse Bereitschaft signalisiert.“ Eine größere Rolle im Management des BVB fällt somit raus.