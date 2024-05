Viele Vereine im Rennen: Puertas im Visier der Bundesliga

Dass Bundesliga-Klubs ihre Scouts gerne in die Nachbarländer entsenden, lässt sich in der Bundesliga-Transferhistorie erkennen. Spieler aus den Niederlanden, Belgien oder Frankreich stehen oft im Fokus der deutschen Vereine. Da liegt es auf der Hand, dass auch Cameron Puertas von Royale Union St.-Gilloise hierzulande das Interesse geweckt hat.

Nach FT-Informationen tummeln sich zahlreiche Interessenten um den 25-jährigen Schweizer, der noch bis 2025 beim Tabellenzweiten der Jupiler Pro League unter Vertrag steht. Dazu gehören der FC Sevilla und der FC Villarreal, aber auch vier noch unbekannte Bundesligisten. Gespräche mit den deutschen Vereinen haben bereits stattgefunden, dem Spieler und seinem Gefolge wurden die jeweiligen Projekte in persönlichen Meetings vorgestellt.

Günstig wird ein Transfer allerdings nicht. Wie FT erfuhr, würde man in Brüssel Stand jetzt über zehn Millionen Euro für den Verkauf des wichtigen Leistungsträgers verlangen. Mit 16 Torvorlagen führt Puertas die Rangliste in dieser Kategorie der Liga deutlich an. Rechnet man die europäischen und nationalen Pokalwettbewerbe dazu, stehen sogar 23 Assists für den Rechtsfuß auf dem Konto. Hinzu kommen 14 eigene Treffer.