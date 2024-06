Chelsea hat Villa-Talent im Visier

Der FC Chelsea hat das Offensiv-Juwel Omari Kellyman (18) von Aston Villa ins Visier genommen. Wie die britische Tageszeitung ‚The Telegraph‘ berichtet, wurden bereits erste Gespräche geführt. Die Drähte glühen bereits zwischen beiden Vereinen, da Villa im Gegenzug Linksverteidiger Ian Maatsen von den Blues verpflichten möchte. Kellymans Ablöse wird auf umgerechnet rund 23,6 Millionen Euro taxiert.

Kellyman kann sowohl auf der Zehnerposition als auch auf beiden offensiven Flügel eingesetzt werden. In der abgelaufenen Saison lief er meist für die U21 von Villa auf und erzielte in elf Spielen sieben Treffer. Zum Ende der Saison gab er sein Premier-League-Debüt und stand in zwei Ligaspielen auf dem Rasen.