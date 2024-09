Auslaufende Verträge: Deadline für Bayern-Trio?

Der Sportlichen Führung beim FC Bayern in Person von Max Eberl (Sportvorstand) und Christoph Freund (Sportdirektor) stehen geschäftige Wochen ins Haus. Mit Manuel Neuer (38), Thomas Müller (35), Joshua Kimmich (29), Leroy Sané (28) sowie Alphonso Davies (23) sind fünf gestandene Spieler nur noch bis zum Ende der Saison vertraglich an die Säbener Straße gebunden.

Entsprechend gilt es, zeitnah für Klarheit zu sorgen. Während bei den alteingesessenen Neuer und Müller weniger Zeitdruck herrscht, wollen die Münchner bei letztgenanntem Trio bis zum Winter Nägel mit Köpfen machen. Das legt zumindest ein Bericht des ‚kicker‘ nahe, demzufolge in den kommenden Monaten sämtliche Unklarheiten bereinigt werden sollen.

Grundsätzlich strebt der deutsche Meister mit allen Beteiligten eine Verlängerung an, allerdings zu zum Teil geringeren respektive nicht den Vorstellungen der Profis entsprechenden Bezügen. Es wird sich also in den kommenden Gesprächen herauskristallisieren, inwiefern eine Einigung erzielt werden kann oder ob der ein oder andere Topverdiener im kommenden Sommer ablösefrei den Abflug macht.