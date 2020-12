M'gladbach: Eberl legt die Füße hoch

Max Eberl will sich im nächsten Monat eine Auszeit nehmen. „Ich werde ab Januar für fast vier Wochen einfach mal raus sein“, kündigte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor auf einer Pressekonferenz am heutigen Montag an. Es sei „eine Art Auszeit, die ich vom Klub erfragt habe und die mir netterweise auch eingeräumt wurde.“ Eberl werde bei den Partien im Januar nicht dabei sein, um „mal ein bisschen Ruhe zu bekommen, auch mal etwas für mich zu tun, etwas weg vom Fußball.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Es ist in durchaus interessanter Zeitpunkt mit Blick auf das anstehende Transferfenster. „Das Handy ist mein treuester Begleiter, das wird auch weiter dabei sein“, betont Eberl allerdings. Am gestrigen Sonntag verlängerte der 47-Jährige seinen Vertrag in Gladbach bis 2026.