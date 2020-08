Piqué bietet Barça-Rücktritt an

Gerard Piqué (33) fordert nach dem 2:8-Debakel gegen den FC Bayern Konsequenzen. „Jeder muss nachdenken. Der Klub braucht Veränderungen, und ich spreche weder vom Trainer noch von den Spielern. Ich will nicht mit dem Finger zeigen. Ich denke, der klub braucht Veränderungen aller Art. Niemand ist wesentlich“, stellte der Abwehrchef nach dem Spiel klar und bot an: „Ich bin der erste, der seinen Abschied anbietet, weil ich denke, dass wir jetzt den Tiefpunkt erreicht haben. Ich denke, wir alle müssen intern schauen und darüber nachdenken, was das Beste für den Klub ist, für Barça wichtig ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Barcelona war gegen die Bayern vollends chancenlos und brach am Ende ganz zusammen. Vor allem in den letzten zehn Minuten stellte die Abwehr der Blaugrana das Verteidigen ein und verhalf so noch Philippe Coutinho zum Doppelpack. Piqué findet klare Worte: „Wir hatten ein schreckliches Spiel. Es ist ein Gefühl der Katastrophe, eine Schande. So kann man nicht spielen. Ich hoffe, das hilft. Es ist sehr schwierig.“