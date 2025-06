Degradierung: Hradecky lässt Bayer-Zukunft offen

Lukas Hradecky wird seinen Posten als Nummer eins von Bayer Leverkusen nicht ohne Kampf herschenken. Am Rande der 0:2 Niederlage von Finnland gegen die Niederlande reagierte der 35-Jährige auf den Wechsel von Mark Flekken (31), der Hradecky im Bayer-Tor ablösen soll: „Ich werde meinen Platz nicht umsonst hergeben. Dass man sich aber Gedanken macht, wenn es eine neue Konstellation gibt, ist aus meiner Sicht ganz normal. Man kann im Fußball schwer ein Hellseher sein, natürlich werde ich mich mit dem neuen Coach (Erik ten Hag, Anm. D. Red.) austauschen und danach ist man auf jeden Fall klüger.“

Hradeckys Vertrag in Leverkusen läuft 2026 aus. Sollte die Aussicht auf Spielpraxis in der kommenden Saison schlecht sein, schließt der finnische Nationaltorhüter (100 Länderspiele) aber auch einen vorzeitigen Wechsel in diesem Sommer nicht aus. „Ich fühle mich gut genug, um noch einige Jahre zu spielen. Deswegen ist es legitim, dass ich es mir anhören würde, wenn in meinem Alter noch einmal etwas Besonderes auf den Tisch käme“, so Hradecky.