Gewollte Konflikte beim FC Bayern: „Den Moment wird es sicherlich geben“

Knapp 140 Millionen Euro legte der FC Bayern im Sommer für Neuzugänge auf den Tisch. Von Superstar über Kaderspieler bis hin zu einem Youngster mit riesengroßer Perspektive war alles dabei. Die Folge: Der Kader ist dichter besetzt, mehr Reibung ist vorprogrammiert, war aber laut Julian Nagelsmann von allen Seiten so gewollt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Jeder Spieler kam vor der Saison in mein Büro und hat gesagt, wir müssen neue Spieler holen, wir brauchen mehr Konkurrenz“, berichtete der Bayern-Coach gestern auf Nachfrage. Aus seiner Sicht wäre es geradezu „skurril, wenn sie jetzt sagen würden, das möchte ich nicht“.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich Konflikte nicht immer vermeiden lassen – dessen ist sich Nagelsmann bewusst: „Den Moment wird es sicherlich geben, das kann man auch mit vielen Gesprächen nicht verhindern.“

Spieler in der Verantwortung

Wie man dann mit solchen Situationen umgeht, entscheidet häufig über den Erfolg der Mannschaft. Bestes Beispiel sind die großen Erfolge unter Jupp Heynckes oder auch Hansi Flick, denen es mit Bravour gelang, in einem Team mit begnadeten Individualisten den Teamgedanken an die erste Stelle zu setzen.

Bei diesem Prozess setzt Nagelsmann vor allem auch auf die Eigenverantwortung seiner Stars: „Ich finde, es ist auch die Aufgabe des Spielers, die Dinge gut aufzufassen. Das ist nicht nur immer Traineraufgabe. Es ist auch Aufgabe des Spielers, die eigene Leistung richtig zu bewerten und dann auch zu bewerten, wie andere spielen und trainieren.“

Aus allen Ligen – von der Kreisliga hoch in die Beletage des deutschen Fußballs – weiß man, dass genau dieser Punkt zum Problem werden kann. Nicht jeder ist in der Lage, sein Ego hintenanzustellen. Gelingt dies am Ende, zählt der FC Bayern sicherlich zu den absoluten Favoriten auf den Champions League-Titel.