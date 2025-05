SV Werder: Klare Alvero-Ansage

Der SV Werder Bremen scheint langsam aber sicher bei Skelly Alvero (23) die Geduld zu verlieren. „Dass die Situation für alle unbefriedigend ist und es nicht noch eine Saison so weitergehen kann, steht fest. Skelly braucht Spielzeit. Wir sind grundsätzlich weiter überzeugt von ihm. Manchmal passt es in einem Moment einfach nicht. Dann muss man für diesen Moment eine Lösung finden“, äußert sich Profi-Chef Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘.

Alvero kommt in der laufenden Saison auf zwölf Einsätze, sammelte lediglich 231 Einsatzminuten. Abschreiben will Werder den über zwei Meter großen Mittelfeld-Turm aber noch nicht. Laut ‚Bild‘ „schreit (es) geradezu nach einer Leihe Richtung Frankreich“. Laut Niemeyer fällt die Entscheidung aber erst im Anschluss an das kommenden letzte Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr): „Wir haben besprochen, dass wir erst die Saison beenden, um dann in den Austausch zu gehen.“