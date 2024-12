Wie verhext: Noch ein VfB-Stürmer verletzt

Das Verletzungspech des VfB Stuttgart reißt nicht ab. Cheftrainer Sebastian Hoeneß bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz vor der Bundseligapartie am Samstag (15:30 Uhr) gegen den FC St. Pauli, dass Justin Diehl wochenlang nicht zur Verfügung steht: „Justin Diehl hat sich eine muskuläre Verletzung im Training zugezogen und wird leider auch zum Trainingsauftakt im neuen Jahr fehlen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit muss der deutsche Übungsleiter auf einen weiteren Angreifer verzichten: Den von Atalanta Bergamo ausgeliehenen El Bilal Touré hatte es noch deutlich schlimmer erwischt, er verpasst womöglich die gesamte Rückrunde mit einem Mittelfußbruch. Immerhin: Die zuletzt ebenfalls verletzten Deniz Undav und Jamie Leweling werden im kommenden Jahr „wieder an Bord sein“, so Hoeneß. Derweil muss Kapitän Atakan Karazor am Wochenende krankheitsbedingt voraussichtlich auf der Tribüne Platz nehmen.