Maresca: Volle Unterstützung für Mudryk

Enzo Maresca sichert Mykhaylo Mudryk die Unterstützung des FC Chelsea zu. „Wir sind alle bestürzt, traurig und wir sind da, um Mykhaylo zu unterstützen. Es ist meine Pflicht, seit wir angefangen haben, dass ich versuche, eine ziemlich enge Beziehung zu den Spielern zu haben, weil ich es so mag. Bei Mudryk ist es genauso und ich bin hier, um ihm bei allem zu helfen, was er braucht. In diesem Moment ist es normal, dass er Hilfe vom Verein, von mir und von seinen Teamkollegen braucht, und wir sind alle da und versuchen, ihn zu unterstützen“, sagte der Übungsleiter auf der heutigen Pressekonferenz vor dem anstehenden Conference League-Spiel gegen die Shamrock Rovers (Donnerstag, 21 Uhr) und führte aus: „Ich denke, er wird zurückkommen. Das einzige ist, dass wir nicht wissen, wann. Das ist der einzige Zweifel, den wir im Moment haben.“.

Am gestrigen Dienstag war vermeldet worden, dass Mudryk während einer Länderspielreise mit der ukrainischen Nationalmannschaft im Oktober positiv auf eine verbotene Substanz getestet wurde. Heute Morgen sickerte dann durch, dass es sich bei der Substanz um Meldonium handelt, das ausdauersteigend und regenerationsfördernd wirkt. Der 23-Jährige beteuert zwar seine Unschuld, doch sollte das Gegenteil bewiesen werden, drohen ihm vier Jahre Sperre.