Frischenzellenkur U21: Moukoko auf Littis Spuren

Da sich die Aussichten auf Spielanteile bei Borussia Dortmund spätestens nach der Ankunft von Serhou Guirassy dem Nullpunkt genähert hatten, verabschiedete sich Youssoufa Moukoko per Leihe zu OGC Nizza.

An der Côte d‘Azur sollte dem 19-Jährige der endgültige Profidurchbruch gelingen, aufgegangen ist der Plan aber bislang nicht. Zwei Tore sowie ebenso viele Vorlagen lesen sich noch recht passable, mit insgesamt nur rund 400 Einsatzminuten kann das einstige Wunderkind aber nicht zufrieden sein.

Antonio Di Salvo hatte dennoch ein Einsehen. Nachdem der Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft bei den bisherigen zwei Länderabstellungen noch auf Moukoko verzichtet hatte, wurde der Stürmer für die laufende Phase nominiert.

Moukoko trifft nach Einwechslung

Dass der jüngste Bundesliga-Torschütze der Geschichte nichts verlernt hat, stellte er nach seiner Einwechslung unter Beweis. In einer starken Partie des deutschen Nachwuchs, in der vor allem Brajan Gruda herausstach, besorgte Moukoko den 3:0-Endstand. Mit dem Testspiel-Tor schraubt der BVB-Leihspieler weiter an seiner atemberaubenden Torquote.

In bislang 14 U21-Auftritten erzielte der Teenager 13 Tore. Neben dem Rekord für den jüngsten Bundesliga-Torschützen gehören ihm zudem die Rekorde für den jüngsten Bundesliga-Spieler, jüngsten Champions League-Spieler, jüngsten U21-Debütanten, jüngsten U21-Torschützen und jüngsten WM-Spieler mit der deutschen Nationalmannschaft aller Zeiten.

Litti im Visier

Im Visier hat Moukoko aber noch einen weiteren Rekord. Am 12. Oktober 1982 deklassierte Pierre Littbarski für die U21 England im Alleingang, erzielte mit einem Hattrick alle Tore und stellte mit insgesamt 18 Toren einen Rekord für die Ewigkeit auf. 21 Spiele benötigte Litti dafür.

Mit 19 Jahren hat Moukoko noch ein paar Jahre Zeit, um sich auch diese Bestmarke zu sichern. Die nächste Chance hat er am kommenden Dienstag (18:15 Uhr) im Top-Testspiel gegen Frankreich.