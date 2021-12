Martial: Spur nach Sevilla?

Anthony Martial könnte in der spanischen Liga landen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, ist der FC Sevilla eine seiner favorisierten Optionen. Noch gebe es aber keine Einigung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass der Stürmer Manchester United im Januar verlassen will, kündigte Berater Philippe Lamboley schon vor knapp zwei Wochen an. Problem: Martial verdient in Manchester gut, nicht viele Klubs könnten sich sein Salär leisten.