Cabella kehrt zu Montpellier zurück

Rémy Cabella wechselt zurück nach Frankreich. Der Mittelfeldspieler schließt sich ab sofort bis zum Saisonende HSC Montpellier an. Sein Vertrag mit FK Krasnodar wurde bereits vor einem Monat aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine aufgelöst.

Beim Klub aus Südfrankreich reifte Cabella zwischen 2009 und 2014 zum Profi, bevor er für zehn Millionen Euro zu Newcastle United wechselte. In der Folge spielte der 32-Jährige für die Magpies, die AS St. Étienne, Olympique Marseille und in der russischen Premier League.