Für 690 Millionen: Hertha-Investor vor Everton-Übernahme

Hertha BSC-Investor 777 Partners steht kurz davor, sich die nächsten Mehrheitsanteile bei einem Verein zu sichern. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, steht die Übernahme des FC Everton für umgerechnet rund 690 Millionen Euro unmittelbar bevor. Die englische Tageszeitung rechnet zeitnah mit dem Vollzug. Doch bis der Deal wasserdicht gemacht werden kann, müssen die Toffees zunächst noch den Klassenerhalt sichern.

Zwei Spieltage vor Schluss beträgt Evertons Vorsprung auf die Abstiegsränge gerade mal einen Punkt. Sollte der Klub den Gang in Liga zwei antreten müssen, würde der Deal wohl noch in Gefahr geraten. Mit dem Everton-Kauf würde das Portfolio von 777 Partners auf sechs Klubs anwachsen. Neben der Beteiligung an der Hertha hält die US-Gesellschaft auch Anteile an dem FC Genua, Standard Lüttich, Vasco da Gama und dem FC Sevilla.

