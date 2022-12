Hertha: Bobic spricht über DFB-Posten

Fredi Bobic hat sich erstmals zu den Spekulationen geäußert, dass er beim DFB die Nachfolge von Oliver Bierhoff antreten könnte. „Es werden viele Namen durch das Dorf gejagt. Das ist ganz normal. Wenn mein Name fällt, nimmt man das zur Kenntnis. Mehr aber auch nicht“, sagte der 51-Jährige bei einer Medienrunde von Hertha BSC am heutigen Mittwoch.

Auf Nachfrage der ‚Bild‘ wurde der Geschäftsführer Sport deutlicher: „Hypothetisch kannst du dir im Fußball vieles vorstellen und kannst nie was ausschließen. Du weißt nie, was passiert. Ich war nicht erpicht, dass mein Name fällt. Einerseits eine Ehre, aber ich bin nicht auf der Suche nach einem Job. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“ Ob Bobic beim DFB anheuert oder nicht, werden die kommenden Tage zeigen.

