Bestätigt: Engländer jagen Sudakov

Zwei englische Spitzenvereine haben ein Auge auf Offensivspieler Georgiy Sudakov von Shakhtar Donezk geworfen. Laut dem ‚Mirror‘ handelt es sich dabei um Tottenham Hotspur und den FC Liverpool. Vadim Shabliy, Berater des 22-Jährigen, macht deutlich: „Er möchte, wie die meisten Fußballer, sein Glück in den Topligen versuchen. Es ist völlig normal, wenn ein Spieler wachsen möchte.“

Die Reds sollen bereits seit geraumer Zeit an Sudakov dran sein. Shabliy bestätigt das Interesse aus der Premier League und ergänzt, dass italienische Vereine ebenfalls in der Vergangenheit um den offensiven Mittelfeldspieler warben: „Früher waren die Giganten der Serie A und andere an ihm interessiert. Jetzt zeigen auch Teams aus der Premier League aktives Interesse an ihm.“ Bei Shakhtar ist Sudakov unangefochtener Stammspieler und sammelte in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend zwölf Scorerpunkte in 21 Pflichtspielen.