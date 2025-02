Wunschziel Bayern: Wimmer verrät Zukunftsplan

Patrick Wimmer vom VfL Wolfsburg fühlt sich bereit für einen Vereinswechsel. Wie der Österreicher gegenüber den ‚Salzburger Nachrichten‘ preisgibt, ist der FC Bayern München sein Traumverein: „Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Ein Transfer zu einem großen europäischen Klub wäre ein Traum. Aber das ist Zukunftsmusik. […] Bayern München wäre das Traumszenario. Es wäre ein Weltklub, der ganz in der Nähe meiner Wahlheimat Salzburg ist. Grundsätzlich bin ich aber für alles offen.“

Der Vertrag des 23-Jährigen in der Autostadt läuft noch bis 2027. In der Bundesliga steht der Flügelspieler in der laufenden Spielzeit bei fünf Scorerpunkten in 16 Spielen.