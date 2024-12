PSG-Boss reagiert auf Salah-Gerücht

Nasser Al-Khelaifi hat Stellung zu den Gerüchten über einen möglichen Transfer von Mohamed Salah bezogen. Gegenüber ‚Sky‘ macht der Präsident von Paris St. Germain deutlich, dass man nicht an dem Ägypter interessiert sei: „Es ist nicht wahr. Er ist ein fantastischer Spieler, aber wir haben ihn nie in Betracht gezogen. Wir wissen, dass jeder Klub ihn gerne haben würde, aber das Gerücht über uns ist nicht wahr.“

Salah sorgte zuletzt mit einigen Aussagen für Aufsehen, mit denen er klarstellte, dass er noch kein Angebot für eine Vertragsverlängerung seitens des FC Liverpool bekommen habe. In der Folge wurde der Rechtsaußen mit verschiedenen Vereinen in Verbindung gebracht, darunter auch PSG. In Liverpool zählt der 32-Jährige zu einem der besten Spieler der Vereinsgeschichte, in dieser Saison steht er bei 13 Toren und elf Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 20 Spielen.