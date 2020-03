Solskjaer: „Ich bin genau der richtige Mann“

Ole Gunnar Solskjaer ist davon überzeugt, dass er der ideale Trainer für Manchester United ist. „Ich glaube, ich bin genau der richtige Mann, da ich eine Philosophie verfolge, die diesem Klub würdig ist“, erklärt der Trainer der Red Devils gegenüber dem ‚Daily Mirror‘.

Einen Seitenhieb in Richtung seines Vorgängers José Mourinho kann sich der Norweger nicht verkneifen: „Ich bin nicht von dem überzeugt, was der Klub zuvor gemacht hat. Ich glaube aber an das, was wir jetzt machen. Mein Gefühl war, dass einiges geändert werden musste. Ich weiß nicht, wie tiefgreifend diese Veränderungen waren. Ich verfolge eine Philosophie, die ich für den Klub als würdig empfinde. Ich glaube aber, dass wir jetzt auf dem Weg dahin sind, wo Manchester United auch hingehört.“