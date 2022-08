Nottingham verpflichtet Gibbs-White

Mit Morgan Gibbs-White wechselt in diesem Sommer der 16. Spieler zu Nottingham Forest. Der Mittelfeldspieler kommt dem Vernehmen nach für eine stolze Ablöse von umgerechnet rund 41,5 Millionen Euro plus Boni von den Wolverhampton Wanderers zum Premier League-Aufsteiger. Bei den Tricky Trees unterzeichnet der 22-Jährige einen Vertrag bis 2027.

Damit ist Gibbs-White der neue Rekord-Einkauf von Nottingham. Zuvor schlug der englische Klub schon mehrfach in der Bundesliga zu und verpflichtete unter anderem Taiwo Awoniyi (25), Omar Richards (24), Orel Mangala (24) und Moussa Niakhaté (26).

Die vergangene Spielzeit verbrachte Gibbs-White leihweise bei Zweitligist Sheffield United. Dort absolvierte der Engländer 35 Championship-Spiele, in denen er elf Tore erzielte und neun Treffer vorbereitete. Nun soll er dem Team aus Nottingham bei der Mission Klassenerhalt helfen.

There's a new 🔟 on Trentside 💥 #MGW10 | #NFFC pic.twitter.com/zjlI7Cznxz