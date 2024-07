SV Werder: Neuzugang aus der Ukraine?

Werder Bremen hat einen möglichen Neuzugang angeblich in der Ukraine bei Dynamo Kiew ausgemacht. Das ukrainische Portal ‚Sport.ua‘ attestiert den Grün-Weißen ein Interesse an Innenverteidiger Taras Mykhavko. Der 19-Jährige werde von Werder-Scouts beobachtet. Vor allem die Vielseitigkeit des Youngsters gefalle den Bremer Verantwortlichen um Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Bundesligist habe auch bereits eine konkrete Ablöse im Sinn, ein Angebot in Höhe von einer Million Euro sei geplant. Mykhavko ist noch bis 2028 an Kiew gebunden. Vergangene Saison lief der Linksfuß zwölfmal für die Dynamo-Profis in der ukrainischen Liga auf.