Barça-Abschied: Fati auf dem Markt

Ansu Fati soll den FC Barcelona noch in diesem Sommer verlassen. Laut der ‚Sport‘ sind die Katalanen gewillt, ihren Kader auszudünnen und vor allem bei den Spielergehältern einzusparen. Neben Stars wie Ferran Torres (24), Raphinha (27) und Lamine Yamal (17) ist die Konkurrenz besonders nach dem Transfer von Dani Olmo (26) für Fati sehr groß. Dazu kommt, dass der 21-Jährige immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat und die finanziell angeschlagene Blaugrana infolgedessen verlassen soll.

In der vergangenen Saison war der Außenspieler an Brighton & Hove Albion verliehen, doch auch die Leihe zeigte aufgrund mehrerer Verletzungen nicht den erhofften Effekt. Für die Seagulls kam er in 27 Partien auf vier Tore und einen Assist.