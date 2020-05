San Lorenzo will Suárez

Luis Suárez hat einen Verehrer in der argentinischen Superliga. Bernardo Romeo, ehemaliger HSV-Profi und Insider bei San Lorenzo, verriet die Pläne seines ehemaligen Arbeitgebers gegenüber ‚Radio Concepto‘ in der Sendung ‚Crack Deportivo‘.

„Der argentinische Fußball ist wirklich sehr kompetitiv und es besteht die Möglichkeit, dass Spieler wie Suárez hier hinkommen“, so Romeo, der San Lorenzos Präsidenten Marcelo Tinelli als federführend nennt: „Ich weiß, das Tinelli über dieses Thema nachdenkt. Also lasst uns sehen, was passiert.“