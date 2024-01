Nottingham: Neuzugang von Ajax im Anflug

Nottingham Forest steht offenbar vor der Verpflichtung von Carlos Borges von Ajax Amsterdam. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind die Gespräche zwischen den Klubs über eine Leihe des 19-jährigen Flügelspielers fortgeschritten. Am Interesse der Tricky Trees an Giovanni Reyna (21) von Borussia Dortmund ändere das übrigens nichts.

Borges war erst im Sommer für 14 Millionen Euro von Manchester City zu Ajax gewechselt. Dort stand der portugiesische U21-Nationalspieler seitdem in 25 Pflichtspielen auf dem Platz – 13 Mal von Beginn an. Vor allem in der Eredivisie ist der Linksfuß aber oft nur Joker.