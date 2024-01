Gespräche fortgeschritten: Reyna auf dem Sprung

Giovanni Reyna (21) könnte es im Januar in die Premier League ziehen. ‚The Athletic‘ berichtet von Gesprächen zwischen Borussia Dortmund und Nottingham Forest über ein Leihgeschäft. Laut ‚Talksport‘ befinden sich ebenjene Verhandlungen bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.

Offen ist an dieser Stelle noch, ob die Dortmunder bereit sind, den Zugriff auf Reyna abzugeben. Nottingham strebt eine Kaufoption an, was bedeuten würde, dass der BVB den spielstarken US-Amerikaner auch im Falle einer guten Rückrunde nicht zurückbeordern könnte.

Umso problematischer macht dies, dass Jadon Sancho (23) kaum zu halten sein dürfte und zumindest vorerst wieder zu Manchester United zurückkehren wird. Vertraglich gebunden ist Reyna noch bis 2025. Ganz unabhängig vom Verlauf der Rückrunde und der Art des Transfermodells stellt sich im Sommer also ohnehin die Frage nach Reynas langfristiger Zukunft.