Hummels reagiert auf DFB-Comeback

Mats Hummels freut sich, in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft zurückzukehren. In seiner Instagram-Story sagt der Abwehrchef von Borussia Dortmund: „Es ist eine richtig schöne Bestätigung für das, was ich auf dem Platz mache und auch dafür mache, dass das auf dem Platz noch so funktioniert.“

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann berief Hummels gestern in sein Aufgebot für die Amerika-Reise des DFB-Teams mit Spielen gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober). Vorgänger Hansi Flick hatte den 34-jährigen Hummels trotz guter Leistungen im BVB-Trikot zuvor jahrelang bei der Nominierung ignoriert.