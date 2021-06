Özcan bleibt in Köln

Salih Özcan bleibt seinem Ausbildungsklub treu. Wie der 1. FC Köln vermeldet, hat der 23-jährige Mittelfeldspieler seinen auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich weiter ein Teil der FC-Familie bin. Unabhängig von der Tatsache, dass hier meine Heimat ist, haben mich besonders die Gespräche mit Steffen Baumgart und allen FC-Verantwortlichen davon überzeugt, dass mein Weg hier noch nicht zu Ende ist. Ich will in der kommenden Saison bestätigen, dass ich ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft bin und den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen“, freut sich der U21-Europameister.

Auch Cheftrainer Steffen Baumgart ist froh, mit Özcan planen zu können: „Salih ist eine absolute Integrationsfigur für den FC. Er ist hier geboren, hat seine fußballerischen Wurzeln in Köln und identifiziert sich total mit dem Klub. Er hat schon sehr viel Erfahrung gesammelt, ist aber gleichzeitig immer noch ein junger und entwicklungsfähiger Spieler. Er passt perfekt in das Spielerprofil, womit wir zukünftig arbeiten wollen. Ich bin davon überzeugt, dass er seine Qualitäten beim FC noch viel häufiger und stärker auf den Platz bringen kann als bisher – und das erwarte ich auch von ihm. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit Salih.“

Özcans Verbleib bei den Geißböcken stand lange auf der Kippe. Angebote zur Vertragsverlängerung hatte der Rechtsfuß zuvor ausgeschlagen, auch wegen der lange unsicheren Ligazugehörigkeit des Klubs. Besiktas, die Glasgow Rangers und Konkurrenten aus der Bundesliga klopften in der Folge beim Kölner Eigengewächs an. Zu den 94 Pflichtspielen für die Domstädter werden nun in der Zukunft weitere hinzukommen.