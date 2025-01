United: Diallo-Deal diese Woche

Amad Diallo (22) bleibt Manchester United langfristig erhalten. Wie ‚ESPN‘ berichtet, hat der Premier League-Klub eine Option auf eine einjährige Vertragsverlängerung verstreichen lassen und sich stattdessen mit dem Flügelspieler auf eine mehrjährige Ausweitung des Kontrakts geeinigt, Fabrizio Romano spricht von einem Arbeitspapier bis 2030. Die offizielle Verkündung soll unmittelbar bevorstehen und spätestens am morgigen Donnerstag erfolgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diallo war 2021 für 21 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu United gewechselt, benötigte bei den Red Devils allerdings etwas Anlaufzeit. Nach zwei Leihen zu den Glasgow Rangers und dem AFC Sunderland verdiente sich der Ivorer in der vergangenen Saison einen Kaderplatz bei den Profis der Red Devils. In dieser Spielzeit erlebte er den endgültigen Durchbruch und ist zu einem der wichtigsten Spieler aufgestiegen: Diallo stand bislang in 28 Pflichtspielen auf dem Feld und steuerte dabei 13 Scorerpunkte bei.