Darmstadt tütet Justvan-Leihe ein

Der SV Darmstadt 98 rüstet im Kampf und den Klassenerhalt auf. Der Tabellenletzte der Bundesliga verkündet die Verpflichtung von Julian Justvan. Der Offensivspieler kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende von der TSG Hoffenheim. Für die Lilien ist es der erste Neuzugang in der laufenden Transferperiode.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich freue mich darauf, in der restlichen Saison für Darmstadt 98 auflaufen zu dürfen. Die Lilien sind eine mutige und für einen Aufsteiger auch spielstarke Mannschaft, das habe ich beim 3:3 gegen Hoffenheim aus nächster Nähe miterleben dürfen. Natürlich erhoffe ich mir viel Spielzeit, um meinen Teil dazu beitragen zu können, dass Darmstadt 98 den Klassenerhalt in der Bundesliga schafft“, so der 25-jährige Linksfuß.