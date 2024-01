Barça: Wunschspieler García deutlich günstiger?

Der FC Barcelona muss beim Versuch, Aleix García vom FC Girona zu verpflichten, womöglich doch nicht so tief in die Taschen greifen. Laut ‚Mundo Deportivo‘ ist die Ausstiegsklausel im Vertrag des 26-jährigen Spaniers geringer als bisher angenommen. Diese soll statt wie bislang berichtet bei 20 Millionen Euro nur bei zwölf Millionen Euro liegen.

Aber auch ein Transfer in dieser Größenordnung wird für die Katalanen im Winter nicht einfach umzusetzen sein. Sollten keine Einnahmen generiert werden, müsste ein Deal für García voraussichtlich auf den Sommer verschoben werden, so die spanische Sportzeitung. Mit der Verpflichtung eines zentralen Mittelfeldspielers will Barça auf die lange Ausfallzeit von Gavi (19/Kreuzbandriss) reagieren.