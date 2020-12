BVB bindet Nachwuchsangreifer

Bei Borussia Dortmund kommt der nächste hochveranlagte Youngster den Profis näher. Wie die ‚Bild‘ berichtet, erhält Stürmer-Juwel Samuel Bamba einen Fördervertrag. Der 16-Jährige, der sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügeln einsetzbar ist, bindet sich demnach bis 2022 an den BVB.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer stieg Bamba aus Dortmunds U17 (dort vier Tore und sechs Vorlagen) bereits in die U19 auf und ähnelt damit in seiner Entwicklung Youssoufa Moukoko, der sich seit gestern Abend jüngster Torschütze der Bundesliga-Geschichte nennen darf. Ganz so weit ist Bamba noch nicht, aber auch ihm wird offenkundig eine Zukunft bei den Profis zugetraut.