Hertha forciert Gechter-Verlängerung

Hertha BSC will den Vertrag von Eigengewächs Linus Gechter verlängern. Dem 20-jährigen Innenverteidiger liegt laut ‚kicker‘ ein erstes Angebot seines Arbeitgebers vor. Zeitdruck soll aktuell aber noch nicht herrschen. Gechters Vertrag bei der Alten Dame läuft im Sommer nächsten Jahres aus.

Groß waren die Hoffnungen, als Gechter in der Saison 2021/22 seine ersten Profi-Einsätze für Hertha absolvierte. Verschiedene Krankheiten und Verletzungen warfen den Youngster, zwischenzeitlich an Eintracht Braunschweig verliehen, immer wieder zurück. In den vergangenen Wochen hat sich Gechter aber in der Berliner Startelf festgespielt und den endgültigen Durchbruch vor Augen.